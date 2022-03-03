اشتباك مسلح وتحليق مكثف للطائرات.. كتيبة جنين تُعلن استهداف قوة للعدو كانت تهدف لاستدراج مجاهديها

دارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة خلة الصوحة في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الخميس 3 مارس 2022، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال.

وأكدت كتيبة جنين، أنها تمكنت من استهداف قوة خاصة لجيش العدو في منطقة خلة الصوحة كانت لاستدراج مجاهدينا والاشتباك معهم.

وقالت كتيبة جنين في تصريح صدر عنها: " في محاولة فاشلة وخيبة جديدة لجيش العدو وقواته الخاصة حيث قام الجيش بدخول لمدينة جنين بتعزيزات كبيرة تم نشرها بمحيط المخيم ونشر قوات ووحدات خاصة بهدف استدراج مجاهدينا للاشتباك معهم إلا ان مجاهدينا كانوا متيقظين حيث تمكنت مجموعة من المجاهدين من استهداف قوة لهم في خلة الصوحة حاولت التسلل وتمكنت ايضاً مجموعات حزام النار بالاشتراك مع كتيبة جنين من استهداف قوات الاحتلال ومناوشتهم في منطقة جبل أبو ظهير".

وألإادت مصادر محلية، بأنه خلال الاشتباكات العنيفة، حلقت طائرة مروحية وأخرى استطلاع تحلق في سماء مخيم جنين.

نص البيان كما ورد وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية:-

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"

..::بلاغ عسكري مقتضب صادر عن كتيبة

جنين::..

في محاولة فاشلة وخيبة جديدة لجيش العدو وقواته الخاصة حيث قام الجيش بدخول

لمدينة جنين بتعزيزات كبيرة تم نشرها بمحيط المخيم ونشر قوات ووحدات خاصة بهدف استدراج مجاهدينا للاشتباك معهم إلا ان مجاهدينا كانوا متيقظين حيث تمكنت مجموعة من المجاهدين من استهداف قوة لهم في خلة الصوحة حاولت التسلل وتمكنت ايضاً مجموعات حزام النار بالاشتراك مع كتيبة جنين من استهداف قوات الاحتلال ومناوشتهم في منطقة جبل أبو ظهير.

(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد...

كتيبة جنين الإعلام العسكري

الخميس 3/مارس/2022