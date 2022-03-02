سعر عملة البيتكوين والعملات الرقمية اليوم الخميس 3 مارس 2022، حيث تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع سعر البيتكوين في التعاملات، اليوم الخميس، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرق أوكرانيا، لليوم الثامن على التوالي، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم سعر عملة البيتكوين والعملات الرقمية اليوم الخميس 3 مارس 2022 حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في متابعة أسعار العملات الرقمية خاصة البيتكوين، إلى جانب متابعة الذهب والدولار الأمريكي في أعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا.

سعر عملة البيتكوين والعملات الرقمية اليوم الخميس 3 مارس 2022

وتواصل العملات الرقمية المشفرة تحقيق الأرقام القياسية، بعدما تجاوزت مكاسبها 50 مليار دولار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويسيطر اللون الأخضر على منصات العملات الرقمية، في الجلسة الثانية على التوالي، والتي واصلت الارتفاع بقيادة عملة "بيتكوين"، زاحفة صوب مستوى جديد عند 45 ألف دولار.

وحسب منصة "كوين ماركت كاب"، ارتفعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 2.6% لتربح السوق نحو 50.1 مليار دولار، بعدما صعدت من مستوى 1903.8 مليار دولار في تعاملات الثلاثاء، إلى مستوى 1954.1 مليار دولار في تعاملات صباح الأربعاء.

ارباح البيتكوين اليوم الخميس

وفيما سجلت "بيتكوين" ارتفاعاً بنسبة 2.2% خلال الساعات الماضية، فقد حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 16.5% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 44265 دولارا.

كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 2.57% رابحة نحو 21.1 مليار دولار بعدما صعدت قيمتها المجمعة من 819.9 مليار دولار إلى نحو 841 مليار دولار، وفقا لـ"أسوم تيك asumetech".

وكان سعر البيتكوين ارتفع إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين فوق 44000 دولار يوم الثلاثاء، وعزز مكاسبه اليوم الأربعاء، وذلك بعد أيام قليلة من الفوضى في سوق العملات المشفرة.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في البداية بعمليات بيع جماعية، ما كان له الأثر في انخفاض BTC من 39000 دولار إلى أقل من 35000 دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

عملة الايثر اليوم الخميس

وسجلت عملة "إيثر" مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 2.6% مقابل ارتفاع أسبوعي بنسبة 13.4% ليصل سعرها في تداولات اليوم إلى مستوى 2999 دولارا.

وارتفعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 3.2% رابحة نحو 11.3 مليار دولار بعدما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية من 349.1 مليار دولار إلى نحو 360.4 مليار دولار.

عملة تيزر ويو إس دي اليوم الخميس

وفيما استقرت عملات "تيزر" و"يو إس دي" عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت قيمتهما السوقية المجمعة عند مستوى 79.47 و 53.62 مليار دولار، على التوالي.

عملة بي ان بي اليوم الخميس

وتمكنت عملة "بي إن بي" من تحقيق مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 4% مقابل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 10% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 412 دولارا. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 68.2 مليار دولار.