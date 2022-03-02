سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 3 مارس 2022، حيث تشير البيانات الرسمية إلى انخفاض أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الخميس في مصر ووصلت لذروتها بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرق أوكرانيا، ودخلت الحرب في اليوم الثامن على التوالي، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 3 مارس 2022 بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في اسعار الذهب والدولار الأمريكي في جمهورية مصر العربية في أعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 3 مارس 2022





وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، إلى نحو 980.09 جنيه (62.31) دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الخميس، نحو 735.09 جنيه (46.79 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 571.72 جنيه (36.39).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 490.05 جنيه (31.91 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 367.54 جنيه (23.39).



سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر لمستوى 857.60 جنيه (54.59 دولار).

سعر الأوقية في مصر اليوم الخميس

وسجل سعر الأوقية في مصر اليوم الخميس، نحو 30.481 ألف جنيه (1940 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس

وسعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس، سجل نحو 6.861 ألف جنيه (436.71 دولار).