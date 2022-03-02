سعر الذهب في اليمن اليوم الخميس 3 مارس 2022

سعر الذهب في اليمن الخميس 3 مارس 2022، حيث تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الخميس في اليمن ووصلت لذروتها بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرق أوكرانيا، ودخلت الحرب في اليوم الثامن على التوالي، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم سعر الذهب في اليمن الخميس 3 مارس 2022 بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في اسعار الذهب والدولار الأمريكي في اليمن في أعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا.

سعر الذهب في اليمن الخميس 3 مارس 2022

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في اليمن نحو 15,612 ريال (62.39 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في اليمن نحو 13,661 ريال (54.59 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في اليمن، نحو 11,709 ريال (46.79 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 9,107 ريال (36.39 دولار).





سعر الأوقية الذهب اليوم في اليمن

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في اليمن، 485,535 ريال (1,940 دولارا).

سعر الأوقية الذهب اليوم في اليمن

وبلغ سعر الجنيه الذهب في اليمن اليوم الخميس، نحو 109,287 ريال (436.71 دولار).