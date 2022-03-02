سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 3 مارس 2022، تختلف أسعار صرف العملات في لبنان من مكان لآخر، حيث أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان يختلف عن سعر صرف الدولار في شركات الصرافة الرسمية والبنوك، فلكل جهة من تلك الأماكن سعر صرف للعملات يختلف عن الأخرى، ويسعى المواطن اللبناني للاستفادة أكبر قدر من صعر العملات، فالمعظم يتوجه لصرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية إلى السوق السوداء، كونها تصرف بسعر أعلى من البنوك اللبنانية.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 3 مارس 2022

ويشهد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي انخفاضا كبيرا في الأشهر الأخيرة، وتتغير في كل وقت، وهو ما يدفع اللبنانيون للبحث عن سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 3 مارس 2022، فأسعار العملات تشهد تحديثا بين فينة أخرى، فهي تتغير باستمرار عبر شاشات البورصة والتداول المحلي والدولي، لهذا يتابع فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، التحديثات المستمرة على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، لتعم الفائدة بين الناس.

تعرف على سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 3 مارس 2022

وتعاني لبنان من أزمة اقتصادية كبيرة، منذ أكثر من ثلاثة سنوات دفعت إلى انهيار اقتصادها الوطني وانخفاض قيمة عملتها الوطنية الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية الأخرى أبرزها الدولار الأمريكي، ويحاول المسؤولون في هذا البلد إلى إيجاد حلول لرفع اقتصاد بلدهم لكن دون جدوى حتى هذا التاريخ، إذ أن الأزمات تتوالى عليهم باستمرار.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

ووصل سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الخميس 3 مارس 2022 للشراء 23100 ليرة لبنانية، في حين سجل سعر الدولار في لبنان في سوق السوداء للمبيع 23200 ليرة لبنانية.

وفي المقابل حافظ سعر الدولار في لبنان في مصرف لبنان على سعر 1507.5 ليرة لبنانية مقابل واحد دولار، وهو نفس سعر الدولار الجمركي الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية.

واستقر سعر الدولار في لبنان لدى البنوك اللبنانية على سعره 8000 ليرة للدولار، علماً أن هذا الرقم يستخدم عند سحب الدولار لصغار المودعين، وتحدَّدَ سقفُ السحوباتِ الشهريةِ بحدٍ اقصاهُ 3000 دولار فقط.