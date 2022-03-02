سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 3 مارس 2022، حيث تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الخميس في لبنان ووصلت لذروتها بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرق أوكرانيا، ودخلت الحرب في اليوم الثامن على التوالي، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم سعر الذهب سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس3 مارس 2022 بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في اسعار الذهب والدولار الأمريكي في لبنان في أعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا.

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 3 مارس 2022

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم، 94.316 ألف ليرة (62.39 دولار).

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان، اليوم الخميس، إلى نحو 82.528 ألف ليرة (54.59 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، إلى نحو 70.738 ألف ليرة (46.79 دولار).

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 55.018 ألف ليرة (36.39 دولار).





سعر الأوقية الذهب اليوم في لبنان

وارتفع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، إلى مستوى 2.933 مليون ليرة (1940 دولارًا).

سعر الأوقية الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم الخميس، إلى نحو 660.228 ألف ليرة (436.71 دولار).