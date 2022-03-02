سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 3 مارس 2022، يباع سعر الذهب في الأردن بعملات عدة، إذ أنه يباع للمستهلك بالعملة الأمريكية الدولار، وكذلك يباع له بالعملة الأردنية الدينار الأردني، ويختلف سعر جرام الذهب حسب عيار الذهب، فمثلا سعر جرام الذهب عيار 24 يختلف عن سعر جرام الذهب عيار 21، كما يختلف عن سعر جرام الذهب عيار 18، فلكل عيار سعر خاص به، لكن معظم الناس تفضل شراء الذهب عيار 21، أما عيار 24 فهو يعد من ضمن السبائك التي يشتريها أصحاب مصانع الذهب، وباعة الذهب في الأردن.

سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 3 مارس 2022

ويبحث المواطنون الأردنيون عن سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 3 مارس 2022، سواء للبيع أو الشراء، فهم يستيقظون كل صباح ويطلعون على شاشات البورصة سواء المحلية أو العالمية للاطلاع على أسعار الذهب، فأسعار الذهب تهم شرائح وفئات عديدة في المملكة الأردنية، لهذا ترصد لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أسعار الذهب في الأردن بالعملات المتداولة في المملكة، كما تنشر لكم التحديثات المستمرة على تلك سعر جرام الذهب في البلد.

سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس

ويحرص الشبان والفتيات المقلبين على الزواج للاطلاع على سعر الذهب باستمرار، وخاصة عند اقتراب فرحها، فهي تتمنى أن ينخفض قبل حفل زفافها كثيرا، لتتمكن من شراء أكبر كمية منه مقابل المهر المقدم لها، في المقابل يتمنى المستثمرين والمدخرين للذهب بأن يقز سعره كثيرا لكي يجنوا أربحا كبيرة جراء بيعه.

وزاد سعر الذهب عالميا بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، إذ وصل سعر الأونصة نحو 1950 دولارا أمريكيا، وهو رقم قياسي يطرأ على سعر الأوقية، وسط رؤى لمراقبين بأن سعر الأونصة قد ترتفع وتصل مستوى الـ 2000 دولار في الوقت القريب، وحال استمرار أزمة موسكو وكييف.

سعر الذهب في الأردن اليوم

سعر مبيع وشراء الذهب في الأردن

سعر الذهب عيار 24 في الأردن

46.20 دينار

43.70 دينار

سعر الذهب عيار 21 في الأردن

39.50 دينار

38.00 دينار

سعر الذهب عيار 18 في الأردن

35.30 دينار

32.30 دينار

سعر الليرة الذهب في الأردن وزن 8 غرام

316 دينار

سعر ليرة الذهب في الأردن وزن 7 غرام

276.5 دينار