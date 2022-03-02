6 قتلى بتحطم مروحية عسكرية رومانية

اختفت طائرة تابعة لسلاح الجو الروماني من طراز MIG-21 من على الرادار، بعد الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء 2 مارس 2022، كما اختفت مروحية الإنقاذ المرسلة للبحث عنها، في حدث وصف بغير العادي.

وقال "شاي ليفي-القناة 12": "اختفت طائرة تابعة لسلاح الجو الروماني من طراز MIG-21 من على الرادار بعد الساعة الثامنة مساءً بقليل، كما اختفت مروحية الإنقاذ المرسلة؛ للبحث عن الرادار وتحطمت ".

وأضاف: "قبل اختفاء المروحية، أبلغت عن سوء الأحوال الجوية، وتم توجيهها للعودة إلى القاعدة"، مشيرا إلى أن هناك 6 قتلى في هذا الحدث الذي وصف بغير العادي ".