بث مباشر مباراة فالنسيا وأتلتيك بلباو

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:27 م
02 مارس 2022
مباراة فالنسيا وأتلتيك بلباو
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يفتتح ملعب مستايا أبوابه لاستضافة المباراة الهامة التي ستجمع بين الخفافيش فريق فالنسيا مع نظيره فريق أتلتيك بلباو في احدى مباريات إياب دور نصف نهائي كأس اسبانيا العام لكرة القدم موسم 2022.

ويمتلك فريق فالنسيا الأفضلية على فريق أتلتيك بلباو كون أن هذه المباراة تلعب على ملعبه ووسط جماهيره ويسعى الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز والصعود إلى النهائي.

يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب فريق أتلتيك بلباو وتبدو المباراة متكافئة على مستوى الفريقين من حيث جودة وقيمة اللاعبين وهو ما ظهر جلياً في مباراة الذهاب إلا أن هذه المباراة هي مفتاح الصعود الى النهائي والفائز فيها يذهب مباشرةً إلى نهائي كأس إسبانيا.

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