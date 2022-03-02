روسيا تنفي أنباء طرد السفير الأمريكي لديها

نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن طرد موسكو السفير الأمريكي لدى روسيا.

وأشارت في بيان لها، إلى أن "أنباء طرد السفير الأمريكي في موسكو عارية عن الصحة، وأن إجراءات الرد على القرار الأمريكي بطرد دبلوماسيين روس من الأمم المتحدة قيد الدراسة".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: أن روسيا تناقش إجراءات الرد على طرد أعضاء بعثتها لدى الأمم المتحدة".

وأعلنت واشنطن الاثنين الماضي، أنها طردت 12 دبلوماسيا روسيا أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لممارستهم "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم"، وهو ما اعتبرته روسيا انتهاكا فظا وخطوة عدائية جديدة ضدها.

بدوره، أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن "روسيا تعتبر طرد الولايات المتحدة 12 دبلوماسيا روسيا أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، خطوة عدائية ضد موسكو".