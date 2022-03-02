سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 3 مارس 2022، يبحث المواطنون السوريون عن سعر عملتهم الوطنية الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية وأبرزها الدولار الأمريكي، إذ أن قوة أي دولة في الكرة الأرضية يعتمد على قوة اقتصادها المحلي، لهذا ترصد أعين السوريين، وخاصة التجار منهم والمستثمرين وملاك شركات ومكاتب الصرافة أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية، عبر شاشات التداول المختلفة، ويتابعون التحديثات التي تطرأ عليها أولا بأول، ففي كل دولة متخصصون لمتابعة البورصة والأسعار العالمية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 3 مارس 2022

ويهتم السوريون بالاطلاع على سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 3 مارس 2022، وآخر التحديثات عليها، وخاصة أن تغيرات كثيرة تطرأ عليها خلال اليوم الواحد، وخاصة أنها تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية جراء الأحداث الجارية على أراضيها منذ أكثر من عشر سنوات، والتي تسببت بشلل الاقتصاد السوري، وهو ما أثر على سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، لهذا ترصد لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، تحديثات سعر العملات في سوريا، والتغييرات التي تطرأ عليها.

ويتعرض الاقتصاد السوري لانهيارات كبيرة، بفعل الأحداث التي تشهدها سوريا منذ أكثر من عشر سنوات، والتي خلفت مئات الآلاف من القتلى وتهجير وهدم منازل الملايين، وهو ما دفع الملايين للهجرة واللجوء في الدول العربية والأجنبية، هربا من جحيم الحرب في تلك المنطقة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس

وجاء سعر بيع وشراء الدولار في سوريا اليوم الخميس 3 مارس 2022، مسجلا ارتفاع في مؤشر سعر الدولار مقابل الليرة السورية، إذ بلغ سعر صرف الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية للشراء 3740 ليرة سورية، وفي المقابل سجل سعر الدولار في سوريا للمبيع 3780 ليرة سورية.

سعر اليورو والإسترليني اليوم الخميس في سوريا

وانخفض سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس 3 مارس 2022، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 4111 ليرة للشراء، 4155 ليرة للبيع.

وقفز سعر الجنيه الإسترليني في سوريا اليوم الخميس 3 مارس 2022، خلال مستهل تعاملات اليوم، ليسجل نحو 4913 ليرة للشراء، 4970 ليرة للبيع.