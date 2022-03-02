عودة للطقس الشتوي.. راصد يوضح موعد و تفاصيل المنخفض الجوي المقبل

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الأربعاء 2 مارس 2022، أن تتأثر فلسطين بمنخفض جوي اليومين المُقبلين، وعودة للطقس الشتوي البارد، وما يُميز هذا المنخفض.

وأشار العلامي، إلى أن الانخفاض الملموس على الحرارة بفارق أكثر من 10 درجات عن نهار اليوم.

ورجَح، أن هبات الرياح القوية ستبدأ يوم غد الخميس، والتي قد تتجاوز أحياناً 80 كم/الساعة.

واستدرك العلامي: "لكن فعاليته المطرية أقل من متوسطة حيث يحمل فُرص لزخات متفرقة من الأمطار خاصة في شمال ووسط البلاد، ونصيب محدود/ضعيف للأجزاء الجنوبية من الضفة، وقطاع غزة بشكل عام".