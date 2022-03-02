قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى "إسرائيل"

وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، اليوم الأربعاء، إلى "إسرائيل" في زيارة رسمية هي الأخيرة له في منصبه.

ووفق الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، فإن ماكنزي سيلتقي رئيس أركان الجيش "الإسرائيلي" الجنرال أفيف كوخافي، و"خلال الزيارة سيجري القائدان حديث عن التعاون المتواصل بين الدولتين والحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومجالات التعاون العملياتية".

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إلى أن "ماكنزي سيلتقي كوخافي ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء نفتالي بينيت"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن يتم مناقشة الاتفاق النووي مع إيران والأوضاع في أوكرانيا".