تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء والمساندة للأسرى في جنين

شاركت فعاليات جنين ومخيمها وذوو الشهداء، مساء اليوم الأربعاء 2 مارس 2022، في الوقفة المتواصلة منذ أكثر من أربعة شهور، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، والمساندة للأسرى داخل سجون الاحتلال.

وطالب المشاركون خلال الوقفة داخل خيمة الاعتصام بمدينة جنين، كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بأخذ دورها والضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء، والعمل على إطلاق سراح الأسرى، خاصة المرضى منهم وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد.

ونددوا بالحملة العدوانية على الحركة الأسيرة من كافة الجوانب، مطالبين ببذل مزيد من الحراك الذي يليق بتضحيات الأسرى.