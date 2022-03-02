الجهاد الإسلامي تحذر من تصريحات مفبركة منسوبة لقياداته

حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الأربعاء 2 مارس 2022، من تداول تصريحات مفبركة منسوبة لقيادتها، وتعميمها عبر منصات التواصل، والمجموعات الإعلامية.

وقالت الحركة في بيان صحفي صدر عن مكتبها الاعلامي: "تابعنا في الفترة الأخيرة، محاولة بعض الجهات المشبوهة، تصدير تصريحات مفبركة منسوبة لقيادات في الحركة، وتعميمها عبر منصات التواصل والمجموعات الإعلامية، ضمن عمل منظم تشرف عليه جهات أمنية تحاول التغطية على سلوكها المنبوذ وطنياً، وأخلاقياً ".

ودعت الحركة، الزملاء الصحفيين والمنابر الإعلامية والنشطاء، وكافة القوى والتيارات الوطنية، والسياسية، والمؤسسات والهيئات، للحذر والانتباه من هذه الأخبار، والرجوع إلى المكتب الإعلامي للحركة، وقنواتها الإعلامية الرسمية، وموقعها الرسمي على شبكة الإنترنت؛ للتأكد من سلامة أي أخبار لا تصلهم عبر المنابر الإعلامية المعتمدة.