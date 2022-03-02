قرار بإغلاق جمعية بيت اللقاء في بيت جالا لمدة أسبوع

أعلن مصدر رسمي في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق جمعية بيت اللقاء في بيت جالا لمدة أسبوع.

ووفق المصدر ذاته، فإن قرار الاغلاق يأتي لاستكمال التحقيق فيما جرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وعلى أجهزة الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا.

وأثارت صور زيارة "غليك" للجمعية غضبا في الشارع الفلسطيني، وتناقل نشطاء فلسطينيون الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوة إلى محاسبة القائمين على جمعية "بيت اللقاء".

كما أدانت اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس الموقف، قائلة: إن "اللقاء يأتي في الوقت الذي يواجه فيه أبناء الشعب الفلسطيني انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه لدور العبادة المسيحية والإسلامية في القدس، ليخرج علينا البعض والذي لا يمثل الشعب الفلسطيني لاستقبال متطرفين صهاينة على أراضي دولة فلسطين، ضاربين بعرض الحائط كل القيم الوطنية".

وتابعت أنها ستتخذ مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات القانونية الإجراءات اللازمة تجاه المؤسسة.

فيما قالت الجمعية، في بيان، إنها "لم تكن على علم مسبق بحضور هذا الشخص الصهيوني المتطرف، ولم يكن بأي حال من الأحوال جزءا من برنامج الاجتماع".

وأوضحت أنها "تفاجأت اليوم بخبر تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن زيارة مستوطن متطرف يدعى يهودا غليك لمؤسسة بيت اللقاء".