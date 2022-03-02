مصر: قناة السويس محايدة ولم نغلقها أمام السفن الروسية

نفى رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء 2 مارس 2022، صحة التقارير التي تتحدث عن طلب الولايات المتحدة من مصر إغلاق الممر المائي أمام السفن الروسية في ظل العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.

وقال ربيع ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد طلبت من مصر إغلاق قناة السويس أمام السفن الروسية: "لا في الحقيقة هذا لم يحدث".

وأضاف: "قناة السويس، قناة عالمية محايدة لا تخضع للسياسات والحروب، ولا نستطيع منع أي سفينة من عبور القناة لأي ظروف سياسية، ونحاول دائما أن ننأى بالقناة عن الظروف السياسية المحيطة".

وتابع: "قناة السويس مرتبطة بحركة التجارة العالمية وهناك آليات كثيرة لتسعير رسوم عبور السفن التي تمر بالممر الملاحي، وأسعار تأجير السفن تخطت الـ 20% وأسعار البترول تجاوزت الـ100 دولار للبرميل وبالتالي رفعت رسوم العبور".

وأردف: "من الوارد تخفيض أسعار عبور السفن الشهر المقبل طبقا لتطورات الأوضاع العالمية وسوق النقل العالمي، وندرس إعفاء سفن الحاويات التي تأتي من مناطق النزاع من رسوم التأخير في عبور الممر الملاحي".

يوم الاثنين، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، النظر في فرض منطقة حظر طيران على الطائرات والمروحيات والصواريخ الروسية، فضلا عن منعها من دخول جميع الموانئ والمضائق والمطارات في العالم.

في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا. وفقا لقناة "صدى البلد" المصرية.