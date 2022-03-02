دعوات للتصدي لمسيرات المستوطنين في بيتا غداً الخميس

دعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، مساء اليوم الأربعاء 2 مارس 2022، أبناء شعبنا واللجان الشعبية، إلى "الاستنفار للتصدي لأية اعتداءات إرهابية قد يرتكبها المستوطنون القتلة في بلدة بيتا في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة ".

وطالب شعبان بـ"ضرورة المشاركة فجر الغد الخميس مع أهالي بيتا، وكل الأحرار للتصدي لدعوة المستوطنين لإقامة "صلوات تلمودية" على جبيل صبيح في البلدة الصامدة".

وقال شعبان إن "الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون لإخافة المواطنين لن تجدي على الإطلاق، فهم يريدون التأثير على إرادة الشعب الفلسطيني لدفعه لتقديم تنازلات ودفعه للاستسلام وهذا لن يكون"، مشيرا إلى أن "هذه الاعتداءات لن تؤثر إلا إيجابا على إرادة شعبنا ".

وأضاف شعبان، أن "انتشار المستوطنين في مختلف شوارع الضفة الغربية، واعتداءاتهم على المواطنين، وهو الأمر الذي يتصدى له شعبنا بصلابة ووحدة، لم ولن يثنينا عن الدفاع عن حقنا في أرضنا حتى الاستقلال الناجز لدولة فلسطين بعاصمتها القدس ".