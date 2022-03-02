بالتفاصيل.. روسيا تكشف عن عدد القتلى في حربها ضد أوكرانيا..!

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن عدد القتلي من الجنود الروس الذين سقطوا خلال الحرب على أوكرانيا.

وذكرت، الوزارة الدفاع الروسية، أن 498 من عسكريين سقطوا أثناء تأديتهم واجبهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وذكر الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، إن 1597 من العسكريين الروس أصيبوا بجروح أثناء العملية.

وفي صفوف كتائب القوميين وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية، تجاوزت الخسائر 2870 قتيلا وحوالي 3700 جريح، إضافة إلى أسر 572 عسكريا أوكرانيا.

وكشف كوناشينكوف أن القوات الروسية تواصل توجيه ضربات إلى مواقع البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، موضحا أن ذلك أسفر عن تدمير 1533 موقعا بينها 54 مركز قيادة ونقطة اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و39 منظومة مضادة للجو من طرازات "إس-300" و"بوك إم-1" و"أوسا"، إلى جانب إلى 52 محطة رادار.

وأضاف أن العملية أسفرت عن تدمير 47 طائرة عسكرية على الأرض وإسقاط 13 طائرة في الجو، إضافة إلى 484 دبابة وآلية مدرعة أخرى، و63 راجمة صواريخ و217 مدفعا ميدانيا، و336 قطعة من العربات العسكرية الخاصة و47 طائرة مسيرة.

وأوضح كوناشينكوف أن تقدم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أسفر عن سيطرتها على عدة بلدات جديدة، فيما أتمت مجموعة القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية طوق الحصار حول مدينة ماريوبول على ساحل بحر آزوف.