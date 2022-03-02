بالفيديو طريقة عمل شوربة لسان العصفور في رمضان 2022- 1443، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تبحث ربات البيوت عن طريقة سهلة لعمل شوربة لسان العصفور في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، إذ أن موائد الصائمين وخاصة في فلسطين لا تخول من تلك الوجبة الخفيفة، حيث يفضل الصائمون تناولها قبل تناول طعام الفطور المعد على المائد، كونها خفيفة على الجسم، ولتهيئ الجسم لاستقبال الطعام الدسم بعد صيام يدوم حوالي 14 ساعة متواصلة دون تناول أي طعام أو شراب.

بالفيديو طريقة عمل شوربة لسان العصفور في رمضان 2022- 1443

وتعد شوربة لسان العصفور من الشوربات المفضلة للصائم في رمضان لهذا تبحث ربات البيوت بالفيديو طريقة عمل شوربة لسان العصفور في رمضان 2022- 1443، كونها تُلبي رغبات أفراد أسرتها الصائمين، فهي وجبة مشهور في منازل قطاع غزة، لكن لها طرق مختلفة عند صناعتها، فمنهم من يفضل تناولها دون إضافة أي مكونات أخرى، والبعض يفضل طهيها بإضافة مكونات خفيفة مثل المعكرونة والتوابل والخضار وغير ذلك، لهذا تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالفيديو، لتسهيل طريقة عملها في المنزل.

بالفيديو طريقة عمل شوربة لسان العصفور في رمضان 2022- 1443

مكونات عمل شوربة لسان العصفور

نضع كوب معكرونة لسان العصفور، وأربعة أكواب من الماء، ومكعب مرق الدجاج، ملعقة صغيرة ملح، وملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

طريقة تحضير شوربة لسان العصفور

نسخّن الزيت في مقلاة، ونضع فيه لسان العصفور ونقلّبه حتى يصبح لونه ذهبياً، ونخرج لسان العصفور من الزيت، ثم نضعه في طبق جانبي. نضع مكعب مرق الدجاج على الزيت الذي شوّحنا به لسان العصفور، ثم نحركه بلطف حتى يذوب قليلاً، ويتوزّع على كل كمية الزيت، ومن ثم نضيف له الماء ونقلّبه معه حتى يذوب تماماً. نضيف رشّةً من الملح، والفلفل الأسود للمرق، ثم نتركه يغلي لمدة دقيقتين حتى تتجانس المكونات معاً. نضع لسان العصفور على المرق، نقلّبه قليلاً، ثم نغطّي القدر ونتركه على نار متوسطة لمدة خمس دقائق حتى ينضج، ويصبح جاهزاً للتقديم. نقدم شوربة لسان العصفور مع الخبز المحمص.