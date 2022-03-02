الطريقة الأصلية لتحضير عمل المعمول السعودي بالتمر2022-1433هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، الطريقة الأصلية لتحضير عمل المعمول السعودي بالتمر،والذي يعتبر من أفضل الحلويات العربية ذات القيمة الغذائية والمفضلة لدي الكثير من الأشخاص، وسنرفق لكم أدناهالطريقة الأصلية لتحضير عمل المعمول السعودي بالتمر2022-1433هـ.

الطريقة الأصلية لتحضير عمل المعمول السعودي بالتمر2022-1433هـ.

مكونات عمل المعمول السعودي

٢ كوب وربع من الدقيق الأبيض

١ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

نصف كوب من سكر أبيض ناعم

نصف كوب من الزبدة او السمن الطري

مقدار ربع كوب من الزيت النباتي

١ بيضة كبيرة أو ٢ بيضة صغيرة حسب المتوفر

رشه ملح وملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

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الطريقة الأصلية لتحضير عمل المعمول السعودي بالتمر2022-1433هـ

طريقة تحضير المعمول السعودي

نقوم بخلط جميع المكونات الجافة من دقيق وسكر وغيرها في وعاء كبير، وباستخدام العجان الكهربائي قومي بوضع كل المكونات الجافة.

نضيف المكونات السائلة تدريجيا بداية بالزيت والزبدة، وأخيرا البيض والفانيليا بعد أن تقومي بخفقها جيدًا قبل إضافتها.

نتابع العجن باستخدام يديك ولمدة ١٥ دقيقة واتركي العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة.

نقسم العجينة وأضيفي القليل من الدقيق على يديك وقومي بتشكيل العجين وحشوه الحشوة التقليدية للمعمول السعودي هي عجينة التمر المضاف إليها قدر مناسب من القرفة.

نقوم بزخرفة العجينة بعد حشوها وادهني صينية بالسمن حتي يمنع الالتصاق وقومي برص المعمول السعودي. عليها، وندخلها الفرن لمدة من ١٥-٢٥ دقيقة على درجة حرارة متوسطة

يقدم المعمول السعودي مع الشاي أو القهوة أو غيرها مما تفضلينه من المشروبات الساخنة.

الطريقة الأصلية لتحضير عمل المعمول السعودي بالتمر2022-1433هـ

إلى هنا ونصل بكم إلى نهاية مقالنا طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر في شهر رمضان 2021، وسنرفق لكم في مقالات لاحقة طرق لحلويات مرغوبة وسهلة، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه البحث عن الحلويات والأطعمة المختلفة.