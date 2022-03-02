القائد النخالة يعزي ذوي الشهيدين الحصري ونجم جنين

هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، ذوي الشهيدين البطلين عبد الله الحصري وشادي نجم، واللذين استشهدا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، وقدَّم لهما المباركة والمواساة باستشهادهم نجليهما.

وقدَّم الأمين العام التعازي والمواساة في اتصال هاتفي بذوي الشهيدين، داعياً الله أن تكون شهادتهما مقبولةً عند الله تعالى، فهي بركة من بركات الله، ومن عند الله لعباده.

واعتبر القائد النخالة، أن الشهيدين قد نال الشهادة في سبيل الله، قائلاً: إن الشهداء قد اختاروا الطريق الأسلم في هذه الحياة.

وأكد اعتزاز شعبنا وحركة الجهاد بهذه الشهادة المباركة للبطلين، سائلاً الله أن تكون شهادة مباركة وذات تأثير كبير على ذوي الشهيدين وعلى جميع أبناء شعبنا.

ودعا الله أن يربط على قلوب العائلتين الكريمتين باستشهاد نجليهما، مؤكداً وقوف حركة الجهاد الإسلامي إلى جانبهم، لما قدَّموه من تضحيات على طريق تحرير فلسطين.