مدير الثروة الحيوانية لـ"فلسطين اليوم": دخول الدفعة الأولى من البيض المخصب لأول مرة من مصر

أفاد مدير دائرة الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة بغزة، طاهر أبو حمد، اليوم الأربعاء، بدخول الدفعة الأولى من استيراد البيض المخصب من جمهورية مصر العربية لأول مرة إلى قطاع غزة وبلغت 216 ألف بيضة، مؤكدًا أنها تساعد في سد جزء من احتياجات السوق من الدجاج اللاحم خلال الفترة المقبلة لا سيما في شهر رمضان المبارك.

وأوضح أبو حمد، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن وزارته اشترطت أن يكون هذا البيض المخصب المستورد من مصر عبر معبر رفح البري على فترات عدة، من مصدر موثوق ومن منطقة خالية من مرض أنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى أنه يحمل شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة اتخذت قرارًا يسمح باستيراد البيض المخصب من أي جهة، شريطة الالتزام بمواصفات وشروط وزارة الزراعة الصحية والفنية مضبوطة.

وبيّن أبو حمد، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في توفير الاحتياجات الكاملة للسكان فيما يتعلق بالدجاج في شهر رمضان المقبل، الذي بحاجة إلى ثلاثة ملايين ونصف بيضة مخصبة.

وبخصوص الاستيراد من الداخل المحتل، قال مدير دائرة الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة: " ما زالت عمليات استيراد كميات البيض المخصب من الداخل المحتل إلى القطاع، مستمرة شريطة الالتزام بالمواصفات التي وضعتها وزارة الزراعة".

وأضاف أبو حمد، أن الوزارة تنفذ عمليات فحص عينية للبيض المخصب داخل مختبراتها فحصًا دوريًا عند وصلها للمعابر قبل دخولها للقطاع، للتأكد من خلوها من الأمراض، مؤكدًا عدم تسجيل إصابات بين الطيور بفيروس أنفلونزا الطيور.

وكان رئيس نقابة أصحاب ومربي الدواجن والإنتاج الحيواني بغزة، مروان الحلو، قد صرح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن قطاع غزة يسجل عجزًا في كميات البيض المخصب المستورد من الخارج، فيما بقي سعر بيع بيض المائدة في المحالات التجارية والأسواق، معتدلاً دون غلاء.

وأفاد الحلو، بأن قطاع غزة سجل الشهر الماضي عجزًا في كميات البيض المخصب المنتج للدجاج اللاحم، فيما يبلغ سعر طبق بيض المائدة الواحد 12 شيقلاً". مشيرًا إلى أنه يتم إنتاج مليون طبق من البيض المُباع في الأسواق، شهريًا.

وأوضح أن القطاع استورد الشهر الماضي مليون و600 ألف بيضة مخصبة، في المقابل، يستورد القطاع شهريًا نحو 3 مليون بيضة مخصبة من الخارج، إذ إن 70 بالمئة من تلك الكميات يتم استيرادها من الداخل المحتل، والباقي من دول أوروبية تتقدمها إسبانيا وبلجيكيا وهنغاريا.

وتوقع الحلو، ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم في شهر رمضان المبارك المقبل في ظل صعوبة استيراد البيض المخصب، مبينًا أن شهر رمضان بحاجة إلى 5 مليون ونص بيضة لإنتاج أربعة مليون ونص من الدجاج اللاحم لتغطية الأسواق.

وعزا رئيس نقابة الدواجن، صعوبة استيراد البيض من الخارج، وارتفاع أسعارها، لانتشار إنفلونزا الطيور في العالم.