الجهاد الإسلامي: اللقاء التطبيعي مع المتطرف "غليك" خيانة للقدس وأهلها

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء ، أن اللقاء الذي قامت بعقده المؤسسة التبشيرية التي تدعى "بيت اللقاء" وشارك فيه الإرهابي الصهيوني المتطرف "إيهودا غليك" هو جريمة وطنية وخيانة للقدس وأهلها ولعموم الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنه :" إن التطبيع مع رأس الارهاب الصهيوني "غليك" الذي يدنس المسجد الأقصى ويتزعم حملات التطهير العرقي ضد أهلنا وشعبنا في الشيخ جراح وغيرها من أحياء القدس، هو عمل لا يقوم به إلا من يضع نفسه في الصف المعادي لشعبه ومن يتخلى عن القيم الوطنية ليرضي الأعداء"، مطالبة بمحاسبة الذين نظموه وشاركوا به.

وشددت الحركة على أن رصاصات الشهيد البطل معتز حجازي ودماءه الطاهرة ستبقى، شاهدة ودليلاً على أن الشعب الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر لأي مستوطن كائناً من كان إجرامه وعدوانه على مقدساتنا وأبناء شعبنا.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

🔻 بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

اللقاء التطبيعي مع المتطرف "غليك" خيانة للقدس وأهلها

إن اللقاء الذي قامت بعقده المؤسسة التبشيرية التي تدعى "بيت اللقاء" وشارك فيه الإرهابي الصهيوني المتطرف "إيهودا غليك" هو جريمة وطنية وخيانة للقدس وأهلها ولعموم الشعب الفلسطيني.

إن التطبيع مع رأس الارهاب الصهيوني "غليك" الذي يدنس المسجد الأقصى ويتزعم حملات التطهير العرقي ضد أهلنا وشعبنا في الشيخ جراح وغيرها من أحياء القدس، هو عمل لا يقوم به إلا من يضع نفسه في الصف المعادي لشعبه ومن يتخلى عن القيم الوطنية ليرضي الأعداء.

إننا ندين بأشد العبارات هذا اللقاء، ونطالب بمحاسبة الذين نظموه وشاركوا به.

ستبقى رصاصات الشهيد البطل معتز حجازي ودماءه الطاهرة، شاهدة ودليلاً على أن الشعب الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر لأي مستوطن كائناً من كان إجرامه وعدوانه على مقدساتنا وأبناء شعبنا.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 29 رجب 1443هـ، 3 مارس 2022م