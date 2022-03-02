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مصادر عبرية: إصابة خطيرة في عملية طعن على حاجز حزما بالقدس المحتلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:26 م
02 مارس 2022
مصادر عبرية: إصابة خطيرة في عملية طعن على حاجز حزما بالقدس المحتلة
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