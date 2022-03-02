مصادر عبرية: إصابة خطيرة في عملية طعن على حاجز حزما بالقدس المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:26 م
02 مارس 2022
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مصادر عبرية: إصابة خطيرة في عملية طعن على حاجز حزما بالقدس المحتلة

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