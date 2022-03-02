صور طبيعة مرض الشيخ الداعية السعودي سليمان الخراشي احد مشايخ السعودية

طبيعة مرض الشيخ الداعية السعودي سليمان الخراشي اليوم الأربعاء الموافق 2-3-2022 ، وفي صبيحة هذا اليوم تم الاعلام رسميًا عن وفاته داخل احدى المشافي ، فيما ضج خبر وفاته على كافة المنصات الرقمية وقد احزن الالاف من الأشخاص واصدقاءه الذين اعتروه رحيله خسارة كبيرة ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم معلومات عامة عن الشيخ في اسفل السطور .

طبيعة مرض سليمان الخراشي

ونوضح إلى حضراتكم سبب وفاة الداعية سليمان الخراشي حيث فارق الحياة اليوم جراء تعرضه لازمة صحية مزمنة خلال الفترة الماضية .

موعد دفن سليمان الخراشي

ومن المقرر ان يتم تشييع جثمان الشيخ السعودي سليمان الخراشي خلال الساعات المقبلة من أمام منزله إلى أن يواري جثمانه الثرى إلى احد المقابر .

مؤلفات سليمان الخراشي





الدكتور فايز الفايز كتب عبر حسابه على تويتر :" اللهم اغفر له، وارفع درجته في المهديين ، واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وافسح له في قبره ونور له فيه ، واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة . أحسن الله عزاء أهله ومحبيه وعظم أجركم ، وإن الله وإنا إليه راجعون" .

خليل علق على وفاة سليمان الخراشي قائلاً :" إنا لله وإنا إليه راجعون، غفر الله لنا وله وتجاوز عنا وعنه وكل مسلم.. توفى اليوم العالم الكاتب المحقق سليمان الخراشي ، فاللهم تقبله في رحمتك واشمله بعفوك وعافيتك وأكرم نزله وأوسع مدخله".

رحم الله الشيخ #سليمان_الخراشي

كان له صفات حميدة منها:

١-حرصه على التوحيد والدعوة اليه والمنافحة عنه والنشاط في ذلك .



٢- رجوعه عن الخطأ اذا تبين له وعدم المكابرة وقد شهدت له مواقف من ذلك.



٣- تعظيمة لعلماء أهل السنة وأحترم أقوالهم .

٤- جهاده بقلمه الذي سطر مئات الكتب والمقالات. pic.twitter.com/HMOmRnDlyz — ياسر الثميري (@yest1350) March 2, 2022

فواز الحنين كتب :" رحم الله الشيخ الفاضل: سليمان الخراشي ، عرف بالعلم والدعوة، والدفاع عن العقيدة ومنهج أهل السنة. اللهم اغفر له وارحمه، وأدخله الجنة وأعذه من النار".

علاء الحربي علق :" حم الله الشيخ الداعية سليمان الخراشي وغفر له وعفا عنه ، كان مؤلفًا ومصنفًا بارعًا ومنافحًا عن السنة والعقيدة ، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف علينا خيرًا منها ، وهذا حساب الشيخ أتمنى اعادة تغريداته بارك الله فيكم".

رحم الله الصديق العزيز الشيخ #سليمان_الخراشي وغفر له وجمعنا به في جنّات النعيم.

بيني وبينه صداقة ربع قرن، قويت وتوطّدت في السنوات الأخيرة، رأيت خلالها ما سرّني وأعجبني من حُسْن خُلُقه، وسخاء يمينه، وغيرته على العقيدة، وحبّه العظيم للدين وأهله.

اللهمّ أحسِن عزاء أهله ومحبّيه فيه. — محمد المهنا (@almohannam) March 2, 2022

من هو الشيخ سليمان الخراشي ويكيبيديا

وكتب ياسر الثميري عبر حسابه على تويتر : "الشيخ سليمان الخراشي من مواليد ١٣٨٥ توفي عن ٥٨ سنة رحمه الله، وقد تخرج من كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية".

وأضاف في التغريدة ، أنه "عمل معلماً في التعليم العام قرابة٢٥ سنة ثم تقاعد للتفرغ للدعوة والتأليف من جهاده بقلمه له مقالات كثيرة في الرد على من يطعن في مناهج التعليم في السعودية".



