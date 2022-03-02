صور طبيعة مرض الشيخ الداعية السعودي سليمان الخراشي احد مشايخ السعودية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:54 م
02 مارس 2022
صور طبيعة مرض الشيخ الداعية السعودي سليمان الخراشي احد مشايخ السعودية
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طبيعة مرض الشيخ الداعية السعودي سليمان الخراشي اليوم الأربعاء الموافق 2-3-2022 ، وفي صبيحة هذا اليوم تم الاعلام رسميًا عن وفاته داخل احدى المشافي ، فيما ضج خبر وفاته على كافة المنصات الرقمية وقد احزن الالاف من الأشخاص واصدقاءه الذين اعتروه رحيله خسارة كبيرة ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم معلومات عامة عن الشيخ في اسفل السطور .

طبيعة مرض سليمان الخراشي

ونوضح إلى حضراتكم سبب وفاة الداعية سليمان الخراشي حيث فارق الحياة اليوم جراء تعرضه لازمة صحية مزمنة خلال الفترة الماضية .

موعد دفن سليمان الخراشي

ومن المقرر ان يتم تشييع جثمان الشيخ السعودي سليمان الخراشي خلال الساعات المقبلة من أمام منزله إلى أن يواري جثمانه الثرى إلى احد المقابر .

مؤلفات سليمان الخراشي

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الدكتور فايز الفايز كتب عبر حسابه على تويتر :" اللهم اغفر له، وارفع درجته في المهديين ، واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وافسح له في قبره ونور له فيه ، واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة . أحسن الله عزاء أهله ومحبيه وعظم أجركم ، وإن الله وإنا إليه راجعون" .

خليل علق على وفاة سليمان الخراشي قائلاً :" إنا لله وإنا إليه راجعون، غفر الله لنا وله وتجاوز عنا وعنه وكل مسلم.. توفى اليوم العالم الكاتب المحقق سليمان الخراشي ، فاللهم تقبله في رحمتك واشمله بعفوك وعافيتك وأكرم نزله وأوسع مدخله".

فواز الحنين كتب :" رحم الله الشيخ الفاضل: سليمان الخراشي ، عرف بالعلم والدعوة، والدفاع عن العقيدة ومنهج أهل السنة. اللهم اغفر له وارحمه، وأدخله الجنة وأعذه من النار".

علاء الحربي علق :" حم الله الشيخ الداعية سليمان الخراشي وغفر له وعفا عنه ، كان مؤلفًا ومصنفًا بارعًا ومنافحًا عن السنة والعقيدة ، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف علينا خيرًا منها ، وهذا حساب الشيخ أتمنى اعادة تغريداته بارك الله فيكم".

من هو الشيخ سليمان الخراشي ويكيبيديا

وكتب ياسر الثميري عبر حسابه على تويتر : "الشيخ سليمان الخراشي من مواليد ١٣٨٥ توفي عن ٥٨ سنة رحمه الله، وقد تخرج من كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية".

وأضاف في التغريدة ، أنه "عمل معلماً في التعليم العام قرابة٢٥ سنة ثم تقاعد للتفرغ للدعوة والتأليف من جهاده بقلمه له مقالات كثيرة في الرد على من يطعن في مناهج التعليم في السعودية".

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