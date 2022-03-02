إصابة صياد جراء انقلاب حسكة صيد غرب ميناء رفح

أعلن اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن إصابة صياد جراء انقلاب حسكة مجداب غرب ميناء رفح .

وقالت الاتحاد في تصريح له :" إن الصياد محمد عبد السلام حسونة أصيب بجروح متوسطة إثر انقلاب حسكة مجداف غرب ميناء".

وفي سياق منفصل، أفادت لجان الصيادين في غزة، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي اطلقت الرصاص الحي اتجاه الصيادين في بحر شمال قطاع غزة.

وقالت لجان الصيادين: إن " زوارق الاحتلال الحربية أطلق النار تجاه مراكب الصيادين العاملة في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة"، دون الحديث عن وقوع إصابات.

وأضافت أن الصيادين اضطروا إلى مغادرة البحر إلى الشاطئ خشية من تعرض حياتهم للخطر.