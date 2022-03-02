فيديو سبب وفاة سليمان الخراشي الشيخ والداعية السعودي وموعد الدفن ويكيبيديا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:24 م
02 مارس 2022
تعرف على سبب وفاة سليمان الخراشي الشيخ والداعية السعودي وموعد الدفن ويكيبيديا
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سبب وفاة سليمان الخراشي الشيخ والداعية السعودي البارز وموعد الدفن ويكيبيديا ، وأعلنت وسائل إعلام سعودية اليوم الأربعاء الموافق 2-3-2022 عن وفاة الشيخ الخراشي في احد المستشفيات السعودية بالرياض ، وقد احزن فراقه الالاف من الأشخاص بعد ان انتشر خبر رحيله منذ ساعات قليلة ، فريق فلسطين اليوم وضع لكم في هذه المقالة تفاصيل طبيعة المرض .

وبعد ان انتشر خبر وفاة الشيخ سليمان الخراشي في السعودية تقدم النشطاء والمواطنين بواجب التعازي عبر حساباتهم على المنصات الرقمية ضارعين إلى الله عزوجل بان يتغمده بواسع رحمته ، وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة .

سبب وفاة سليمان الخراشي

ونوضح إلى حضراتكم سبب وفاة الداعية سليمان الخراشي حيث فارق الحياة اليوم جراء تعرضه لازمة صحية مزمنة خلال الفترة الماضية .

موعد دفن سليمان الخراشي

ومن المقرر ان يتم تشييع جثمان الشيخ السعودي سليمان الخراشي خلال الساعات المقبلة من أمام منزله إلى أن يواري جثمانه الثرى إلى احد المقابر .

الدكتور فايز الفايز كتب عبر حسابه على تويتر :" اللهم اغفر له، وارفع درجته في المهديين ، واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وافسح له في قبره ونور له فيه ، واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة . أحسن الله عزاء أهله ومحبيه وعظم أجركم ، وإن الله وإنا إليه راجعون" .

خليل علق على وفاة سليمان الخراشي قائلاً :" إنا لله وإنا إليه راجعون، غفر الله لنا وله وتجاوز عنا وعنه وكل مسلم.. توفى اليوم العالم الكاتب المحقق سليمان الخراشي ، فاللهم تقبله في رحمتك واشمله بعفوك وعافيتك وأكرم نزله وأوسع مدخله".

فواز الحنين كتب :" رحم الله الشيخ الفاضل: سليمان الخراشي ، عرف بالعلم والدعوة، والدفاع عن العقيدة ومنهج أهل السنة. اللهم اغفر له وارحمه، وأدخله الجنة وأعذه من النار".

علاء الحربي علق :" حم الله الشيخ الداعية سليمان الخراشي وغفر له وعفا عنه ، كان مؤلفًا ومصنفًا بارعًا ومنافحًا عن السنة والعقيدة ، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف علينا خيرًا منها ، وهذا حساب الشيخ أتمنى اعادة تغريداته بارك الله فيكم".

مؤلفات سليمان الخراشي

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من هو الشيخ سليمان الخراشي ويكيبيديا

وكتب ياسر الثميري عبر حسابه على تويتر : "الشيخ سليمان الخراشي من مواليد ١٣٨٥ توفي عن ٥٨ سنة رحمه الله، وقد تخرج من كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية".

وأضاف في التغريدة ، أنه "عمل معلماً في التعليم العام قرابة٢٥ سنة ثم تقاعد للتفرغ للدعوة والتأليف من جهاده بقلمه له مقالات كثيرة في الرد على من يطعن في مناهج التعليم في السعودية".

 

 

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