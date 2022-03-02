فيديو سبب وفاة سليمان الخراشي الشيخ والداعية السعودي وموعد الدفن ويكيبيديا

سبب وفاة سليمان الخراشي الشيخ والداعية السعودي البارز وموعد الدفن ويكيبيديا ، وأعلنت وسائل إعلام سعودية اليوم الأربعاء الموافق 2-3-2022 عن وفاة الشيخ الخراشي في احد المستشفيات السعودية بالرياض ، وقد احزن فراقه الالاف من الأشخاص بعد ان انتشر خبر رحيله منذ ساعات قليلة ، فريق فلسطين اليوم وضع لكم في هذه المقالة تفاصيل طبيعة المرض .

وبعد ان انتشر خبر وفاة الشيخ سليمان الخراشي في السعودية تقدم النشطاء والمواطنين بواجب التعازي عبر حساباتهم على المنصات الرقمية ضارعين إلى الله عزوجل بان يتغمده بواسع رحمته ، وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة .

سبب وفاة سليمان الخراشي

ونوضح إلى حضراتكم سبب وفاة الداعية سليمان الخراشي حيث فارق الحياة اليوم جراء تعرضه لازمة صحية مزمنة خلال الفترة الماضية .

موعد دفن سليمان الخراشي

ومن المقرر ان يتم تشييع جثمان الشيخ السعودي سليمان الخراشي خلال الساعات المقبلة من أمام منزله إلى أن يواري جثمانه الثرى إلى احد المقابر .

مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال النبيﷺ(وجبت)ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراً فقال ﷺ(وجبت)فقال عمر ما وجبت قالﷺ(هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة،وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار؛أنتم شهداء الله في الأرض)جعله في الجنان

#سليمان_الخراشي pic.twitter.com/6yXIsdoiW5 — فهد الحميد (@FHomeid) March 2, 2022

الدكتور فايز الفايز كتب عبر حسابه على تويتر :" اللهم اغفر له، وارفع درجته في المهديين ، واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وافسح له في قبره ونور له فيه ، واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة . أحسن الله عزاء أهله ومحبيه وعظم أجركم ، وإن الله وإنا إليه راجعون" .

خليل علق على وفاة سليمان الخراشي قائلاً :" إنا لله وإنا إليه راجعون، غفر الله لنا وله وتجاوز عنا وعنه وكل مسلم.. توفى اليوم العالم الكاتب المحقق سليمان الخراشي ، فاللهم تقبله في رحمتك واشمله بعفوك وعافيتك وأكرم نزله وأوسع مدخله".

فواز الحنين كتب :" رحم الله الشيخ الفاضل: سليمان الخراشي ، عرف بالعلم والدعوة، والدفاع عن العقيدة ومنهج أهل السنة. اللهم اغفر له وارحمه، وأدخله الجنة وأعذه من النار".

من مؤلفات شيخنا #سليمان_الخراشي جمع اسماء بعض العلماء من غير النجد ممن يرون أن تغطية المرأة وجهها واجب شرعي، رداً على من يزعمون أن تغطية المرأة لوجهها بدعة النجدية. رحمه الله ورضي عنه pic.twitter.com/FkG04FdwAg — سعد بن يوسف (@Saadbinyousuf00) March 2, 2022

علاء الحربي علق :" حم الله الشيخ الداعية سليمان الخراشي وغفر له وعفا عنه ، كان مؤلفًا ومصنفًا بارعًا ومنافحًا عن السنة والعقيدة ، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف علينا خيرًا منها ، وهذا حساب الشيخ أتمنى اعادة تغريداته بارك الله فيكم".

مؤلفات سليمان الخراشي

من هو الشيخ سليمان الخراشي ويكيبيديا

وكتب ياسر الثميري عبر حسابه على تويتر : "الشيخ سليمان الخراشي من مواليد ١٣٨٥ توفي عن ٥٨ سنة رحمه الله، وقد تخرج من كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية".

وأضاف في التغريدة ، أنه "عمل معلماً في التعليم العام قرابة٢٥ سنة ثم تقاعد للتفرغ للدعوة والتأليف من جهاده بقلمه له مقالات كثيرة في الرد على من يطعن في مناهج التعليم في السعودية".