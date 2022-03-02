فاران: لست نادما على مغادرة ريال مدريد

أكد الفرنسي رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد الحالي وريال مدريد السابق، أنه غير نادم على ترك الميرنجي، والانتقال للعب مع الشياطين الحمر، مشيرًا إلى أنه بمثابة "تحدي جديد" لتطوير مستواه.

ورحل فاران عن ريال مدريد في الصيف الماضي، بعد أن قضى 10 سنوات في سانتياجو برنابيو، وساهم في تحقيق 4 ألقاب لدوري الأبطال.

وقال فاران في تصريحات لقناة "كانال بلس" الفرنسية: "بالنسبة لي، فإن انتقالي إلى مانشستر يونايتد هو تحدٍ لمواصلة تطوير أدائي، وإعادة اكتشاف نفسي".



وأضاف فاران: "من الجيد عدم البقاء في منطقة الراحة الخاصة بك، من الضروري البحث عما يمكنك القيام به بشكل أفضل".



وتابع: "أشعر أنني بحالة جيدة وبتحسن مستمر، صحيح أنني تمكنت من الحصول على القليل من الاستمرارية في الأسابيع الأخيرة من حيث التدريبات والمباريات، بعد أن تعرضت لبعض الانتكاسات في بداية الموسم، لكن الأمور الآن تسير بشكل أفضل".



وختم: "أتحدث الإنجليزية بشكل أفضل الآن، وتقربت أكثر من زملائي في الفريق، والآن نقترب من اللحظة الحاسمة للموسم ونحن جميعًا على استعداد لمواجهة التحديات التي تنتظرنا".