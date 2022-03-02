"كورونا فلسطين"..10 حالات وفاة و1071 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 9، بيت لحم 21، نابلس 37، طولكرم 18، جنين 22، رام الله والبيرة 41، قلقيلية 7، ضواحي القدس 5، طوباس 2، الخليل 21، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 418، مدينة القدس 470".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 1، بيت لحم 105، نابلس 344، طولكرم 154، جنين 173، رام الله والبيرة 219، قلقيلية 60، ضواحي القدس 119، طوباس 49، الخليل 148، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 1374، مدينة القدس 580".

وسجلت 8 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة وفاة في مدينة القدس، حالة في بيت لحم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 84 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 146 مريضا، بينهم 30 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.