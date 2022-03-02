كتيبة جنين توقع قوة صهيونية بكمين أثناء انسحابها من المخيم

أفادت كتيبة جنين، اليوم الأربعاء، بان مجاهدي كتيبة جنين أوقعت قوة صهيونية بكمين أثناء انسحابها من مخيم جنين شمال الضفة المحتلة.

وأعلنت كتيبة جنين، في بيان لها، أن العملية أوقعت إصابتين بالإضافة إلى أنها ألحقت اضرارًا في مركبة عسكرية.

إليك بيان كتيبة جنين.

"وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا"

..:: بيان عسكري صادر عن كتيبة جنين ::..

كتيبة جنين توقع قوة صهيونية بكمين أثناء انسحابها وتوقع إصابتين وتلحق اضرار في مركبة عسكرية

يا ابناء مخيمنا الصامد ...يا ابناء شعبنا المجاهد الصابر لازال العدو الصهيوني وقواته الخاصة يحاولون النيل من عزيمتنا بقتلنا أو مطاردتنا أو أسرنا ونحن ما زلنا نتصدى لهم ونوجه لهم الصفعة والأخرى.

حيث تمكن مجاهدونا يوم الثلاثاء بتمام الساعة العاشرة بالانتشار داخل المخيم ونصب الكمائن بعد ورود معلومات عن تحركات لقوات خاصة صهيونية، حيث كان من ضمن المجموعات الكامنة كان الشهيد المجاهد /عبدالله الحصري حيث كمن الشهيد هو ورفاقه للقوة الصهيونية في محيط بوابة المخيم وتم رصدها حتى دخلت في مرمى نيران مجاهدينا حيث قام الشهيد المجاهد/عبدالله الحصري بالهجوم بشكل مباشر ومن مسافة صفر على القوة الخاصة وباشرها بصليات من الرصاص مما أدى لإصابة جنديين صهيونيين من القوة برصاصات الشهيد عبدالله الحصري وفرت القوة تجر أذيال الخيبة وقام مجاهدونا بالاشتباك المباشر مع الجيش الصهيوني حيث تمكن مجاهدونا من استهدافهم بصليات كثيفة من الرصاص، وبعد الضربة المؤلمة التي وجهها الشهيد /عبدالله الحصري قام قناص متمركز في بناية خارج المخيم من رصده وإصابته بشكل مباشر مما أدى لرتقاء الشهيد المجاهد /عبدالله الحصري بعد أن أثخن في قوات العدو الصهيوني وكما أثخن مجاهدونا بقوة أخرى سيعلن عنها في وقت لاحق.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد....

كتيبة جنين الإعلام العسكري

الاربعاء 2/مارس/2022