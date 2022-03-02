زوارق الاحتلال تطلق النار على الصيادين في بحر شمال غزة

أفادت لجان الصيادين في غزة، اليوم الأربعاء، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي اطلقت الرصاص الحي اتجاه الصيادين في بحر شمال قطاع غزة.

وقالت لجان الصيادين: إن " زوارق الاحتلال الحربية أطلق النار تجاه مراكب الصيادين العاملة في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة"، دون الحديث عن وقوع إصابات.

وأضافت أن الصيادين اضطروا إلى مغادرة البحر إلى الشاطئ خشية من تعرض حياتهم للخطر.

أدان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، اعتداءات قوات الاحتلال البحرية المستمرة على الصيادين، عادًا ذلك "عربدةً" تتطلب من الكل الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية الدولية وقفة جادة.

وأكد العمصي في تصريح صحفي، أن الاحتلال يصعد انتهاكاته بحق الصيادين بشكلٍ غير مسبوق، والتي كان آخرها إصابة الصياد أحمد الصعيدي أمس برصاص مطاطي في رأسه أثناء ملاحقة مركب صيده على بعد مسافة ثلاثة أميال من الشاطئ.

وأشار إلى إصابة سبعة صيادين منذ بداية العام.