ما عدد الجرعات المناسبة للقاح "كورونا"؟

أظهرت دراسات نشرت حديثا أن ثلاث جرعات من لقاح "كوفيد"، وربما حتى جرعتين فقط، كافية لحماية معظم الناس من الأمراض الخطيرة والوفاة بسبب الفيروس لفترة طويلة.

وأشارت دراسة، نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن "المخزونات المتنوعة من الأجسام المضادة المنتجة، جراء أخذ اللقاح يجب أن تكون قادرة على حماية الناس من المتغيرات الجديدة، حتى تلك التي تختلف اختلافا كبيرا عن النسخة الأصلية من الفيروس".

ونقلت الصحيفة عن مدير معهد علم المناعة في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، جون ويري، قوله إنه "على الرغم من أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما أو المعرضين لخطر كبير للإصابة بالمرض قد يستفيدون من جرعة لقاح رابعة، إلا أنها قد لا تكون ضرورية بالنسبة لمعظم الناس".

كما نقلت عن مسؤولين في الصحة الاتحادية بالولايات المتحدة، تأكيدهم أنهم لا يعتزمون التوصية بجرعات رابعة في أي وقت قريب.

وبحسب الدراسة، فإنه يمكن للمتحور "أوميكرون" تجنب الأجسام المضادة التي تنتج بعد جرعتين من لقاح "كوفيد"، ولكن جرعة ثالثة من لقاحات الحمض النووي الريبي تدفع الجسم لخلق مجموعة متنوعة من الأجسام المضادة، والتي سيكون من الصعب على أي متحور من الفيروس التهرب منها وفقا للدراسة.

ونقلت الصحيفة عن جولي ماكيلراث، أخصائية المناعة في مركز "فريد هاتشينسون" لأبحاث السرطان في مدينة سياتل بولاية واشنطن، قولها إنه "إذا تعرض الناس لمتغير آخر مثل أوميكرون، فإنهم يحصلون الآن على بعض الذخيرة الإضافية لمكافحته".

والأكثر من ذلك - بحسب الصحيفة - يمكن لأجزاء أخرى من الجهاز المناعي أن تتذكر الفيروس وتدمره على مدى أشهر عديدة إن لم يكن سنوات، وفقا لأربع دراسات على الأقل نشرت في مجلات من الدرجة الأولى خلال الشهر الماضي.

ووجدت الأبحاث أن الخلايا المناعية المتخصصة التي تسمى الخلايا التائية التي تنتجها بعد التلقيح هي قوية بنسبة 80 في المائة ضد أوميكرون.

وبالنظر إلى مدى اختلاف طفرات أوميكرون عن المتغيرات السابقة، فمن المرجح جدا أن تشن الخلايا التائية هجوما قويا مماثلا على أي متغير مستقبلي أيضا، حسبما قال الباحثون.