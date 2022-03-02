داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الخميس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:19 م
02 مارس 2022
معبر رفح
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (3 مارس).

وقالت الوزارة في بيان لها " إن السفر سيكون للأسماء المتبقية من الحافلة التاسعة، والعاشرة + المتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/11)، بالإضافة إلى الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/9)، مطالبة المدرجة اسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده و ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر و ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات و ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف الجوازات المصرية هنــــا

كشف المسافرين هنـــــــــا

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