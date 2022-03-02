داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الخميس

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (3 مارس).

وقالت الوزارة في بيان لها " إن السفر سيكون للأسماء المتبقية من الحافلة التاسعة، والعاشرة + المتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/11)، بالإضافة إلى الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/9)، مطالبة المدرجة اسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده و ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر و ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات و ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف الجوازات المصرية هنــــا

كشف المسافرين هنـــــــــا