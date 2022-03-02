رئيس أوكرانيا يستنجد يهود العالم..فماذا طلب منهم؟

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليهود في كل أنحاء العالم، إلى ما أسماه "رفع الصوت" بعد هجوم صاروخي روسي استهدف برج التلفزيون في كييف، والمقام بموقع شهد مذبحة نازية طالت أكثر من 30 ألف يهودي خلال الحرب العالمية الثانية، وفق زعمه.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور، بثته وسائل الإعلام الأوكرانية اليوم الأربعاء: "أنا أخاطب الآن جميع يهود العالم، ألا ترون ما يحدث؟ لهذا السبب من المهم جدا أن لا يلزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن".

وأضاف أن "النازية وُلدت في صمت، لذلك ارفعوا الصوت حيال قتل المدنيين، وحيال قتل الأوكرانيين".

واتهم الرئيس الأوكراني، موسكو بالسعي إلى "محو أوكرانيا وتاريخها"، وقال: "لا يعرفون شيئا عن عاصمتنا، ولا عن تاريخنا"، حاضا بلدان العالم على عدم الوقوف على الحياد.

وأعلن وزير خارجية الاحتلال، يائير لبيد، أمس الأول، أن "تل أبيب ستصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدين روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا".

يذكر أن زيلينسكي، ولد في بلدة كريفي ريه، وسط أوكرانيا، لأبوين يهوديين، وتخرج من جامعة كييف الوطنية للعلوم الاقتصادية، التي حصل منها على شهادة في القانون، وكان في شبابه يشارك بشكل منتظم في برنامج فكاهي تنافسي يبثه التلفزيون الروسي.

وكانت روسيا قد أطلقت فجر الخميس الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول، ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.