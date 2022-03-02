سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 2 مارس 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل قرابة أسبوع وساهمت في رفع الدولار مقابل العملات الأخرى.

سعر الدولار اليوم في لبنان

وبلغ سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 20,625 ليرة لكل دولار، مقابل 20550 ليرة لكل دولار خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على لبنان

وتُنذر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بأزمة غذاء في لبنان الذي يعتمد على أوكرانيا لاستيراد القمح وسط غياب مخزون استراتيجي.

ولبنان يستورد أكثر من 70% من حاجته للقمح من أوكرانيا فقط، في حين يستورد النسبة المتبقية من روسيا ودول أخرى، كما يستورد لبنان الحديد وزيت دوار الشمس والحبوب وغيرها.

واستورد لبنان من أوكرانيا عام 2020 أكثر من 630 ألف طن من القمح، أو ما يمثل 80% من حاجته الاستهلاكية، مرتفعاً من 535 ألف طن من القمح استوردها عام 2019.

وتضرب لبنان أزمة مخزون استراتيجي إذ منذ انفجار 4 أغسطس/ آب 2020 فقد المرفأ إهراءات القمح، وبالتالي لم يعد بالإمكان تخزين القمح فيها، وهي التي كانت تستوعب نحو 120 ألف طن من القمح، أي حاجة 3 أشهر.

ويوم الجمعة قال وزير الاقتصاد أمين سلام إنّه يجري العمل على تأمين مصدر آخر للقمح كالولايات المتحدة وكندا والهند وبعض الدول الأوروبية و"تلقينا طمأنة من منظمة الأغذية العالمية بالمساعدة".

وأشار إلى أنّه إذا "ارتفعت أسعار القمح عالمياً من الممكن أن يقول لنا مصرف لبنان إنّه عاجز عن الاستمرار بالدعم".

وأوضح أنّ "60% من القمح الذي نستهلكه في لبنان يأتينا من أوكرانيا والباقي من رومانيا وروسيا".

وفي الأسبوع الأخير من فبراير 2022، مدد مصرف لبنان المركزي قرار السماح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية مارس/آذار من العام الجاري.

وكان البنك المركزي رفع السقف الشهر الماضي في خطوة قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنها تهدف إلى كبح التقلبات في سوق الصرف.

وفاجأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اللبنانيين بالسماح للمصارف بإجراء السحوبات النقدية بالدولار بكوتة معينة وفق سعر الصرف على منصّة صيرفة.

ومنصة صيرفة هي منصة تابعة للمصرف المركزي تمارس أعمال الصيرفة العادية وفق تسعير يومي للدولار الأمريكي، ويكون بالعادة قريبا من سعر صرف السوق السوداء.