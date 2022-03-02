أبو مذكور يعلن عبر "فلسطين اليوم" موعد انطلاق أول رحلة للعمرة من غزة هذا العام

أعلن رئيس جمعية أصحاب الحج والعمرة بغزة، عوض أبو مذكور، اليوم الأربعاء، عن موعد انطلاق أول رحلة للمعتمرين في قطاع غزة، لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.

وأفاد أبو مذكور، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن موعد أول رحلة يومي 14 و15 مارس الحالي بمعدل 300 مسافر في اليوم الواحد.

وأشار إلى أن الرحلة الثانية ستنطلق يومي 21و22 مارس، مؤكدًا أن عدد المعتمرين بلغ عددهم 1200 مواطناً، كما بلغت تسعير برنامد العمرة 1270 دينارًا للفرد الواحد.

وحول تقسيط العمرة، قال أبو مذكور: إن "ثلاثة شركات في غزة توفر خدمة التقسيط للمعتمرين".

وكان أبو مذكور قد كشف، في تصريح صحفي، عن سبب ارتفاع تسعيرة العمرة التي أعلن عنها مؤخراً، وبلغت 1270 ديناراً للفرد الواحد، وتسبب بحالة من الغضب والاستياء الشديدين لدى المواطنين.

وأوضح أن وفد من وزارة الأوقاف وشركات الحج والعمرة سافر إلى مصر للتفاوض معهم على برنامج الطيران وبرنامج النقل البري، وتم التفاوض معهم مدة 10 أيام.

واتفق الوفد المفاوض على أن يكون رسوم الطيران 470 دولار لكل فرد في شهر شعبان، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار هي زيادة عالمية وليست على فلسطين أو قطاع غزة فقط، ونحن كشركات خدمية لم نرفع أي فِلس واحد على المعتمر، ورفع الأسعار ليس من طرفنا.

وأكد أبو مذكور، أن شركات الحج والعمرة تتضرر من ارتفاع الأسعار أكثر من المعتمرين أنفسهم، لأنه كلما ازداد السعر قلَّ الطلب، وهذا يضرنا نحن كـ شركات.

وقال أبو مذكور :"أبلغنا السلطة في رام الله وأبلغنا الحكومة في غزة وأبلغنا السفارة الفلسطينية في القاهرة، وحاولنا قدر الإمكان للتخفيف من الأسعار، لأن الأمر ليس عندنا بل عند المملكة العربية السعودية."