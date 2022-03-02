جنوب نابلس: إصابات بالاختناق جراء استهداف الاحتلال طلبة مدرسة تل الثانوية

أصيب، ظهر اليوم الأربعاء 2مارس 2022 ، عشرات الطلبة من مدرسة تل الثانوية للبنين جنوب نابلس بالاختناق، جراء استهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أمين سر حركة "فتح" في قرية تل عصام الصيفي، ان قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع داخل اسوار المدرسة، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأضاف، ان قوات الاحتلال تتمركز فوق برج عسكري مقام على اراضي البلدة، غالبا ما تستهدف طلبة المدراس، اثناء خروجهم بعد انتهاء الدوام، وهذه ليست المرة الاولى التي يتعرض لها الطلبة لمضايقات الاحتلال.