اقترب شهر رمضان المبارك 2022، حيث تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022، حيث يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية، حيث يبحث المسلمون حول العالم عن عدد ساعات صيام شهر رمضان المبارك 2022 لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية عدد ساعات صيام شهر رمضان المبارك 2022.

عدد ساعات صيام شهر رمضان المبارك 2022

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا لمدينة القاهرة، والتى أعدتها الهيئة المصرية العامة للمساحة يكون يوم السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان، هو أقصر أيام شهر رمضان من حيث عدد ساعات الصيام.

ويصل عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 14 ساعة و19 دقيقة، صلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

يستمر صوم رمضان طوال الشهر، أي 29 أو 30 يوما حسب رؤية الهلال، ومثلما يختلف موعد بدايته من دولة إلى أخرى وفقا للحسابات الفلكية، تختلف أيضا عدد ساعات الصيام بين البلدان.

ليس هذا فحسب، فعدد ساعات الصوم تختلف داخل الدولة الواحدة بين أول شهر رمضان وآخره، وفي بعض الأحيان تتباين بشدة داخل البلد الواحد إذا كانت مساحته شاسعة.

من المتوقع أن يكون القمر مرئيًا بالعين المجردة عند غروب الشمس يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022، وهو يوم الرؤية.

وبذلك، تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 فلكيا يوم السبت 2 أبريل عام 2022 ويبدأ الصوم لمدة 30 يوماً وينتهي عند غروب الشمس يوم الأحد 1 مايو 2022.

ما هي أقل دولة في عدد ساعات الصيام؟

من المعروف أن ساعات الصيام تختلف من دولة إلى أخرى حسب الموقع الجغرافي، حيث إن الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام بينما تقل كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي.

بالنسبة للدول صاحبة أقصر ساعات الصيام في العالم 2022، سيكون متوسط عدد ساعات الامتناع عن المفطرات نحو 12 ساعة تقريبا.

وفقا لموقع thenationalnews، فإن أقصر صيام في رمضان 2022 سيكون من نصيب دول مثل نيوزيلندا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وجزر القمر.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تستعرض قائمة بالأماكن التي بها أقصر ساعات الصيام في العالم 2022، وأغلبها تقع جنوب خط الاستواء وهي:

- ويلينجتون، نيوزيلندا: متوسط 11.30 ساعة

- كيب تاون، جنوب أفريقيا: متوسط 11.30 ساعة

- كانبرا، أستراليا: متوسط 11 ساعة و59 دقيقة

- أوشوايا، الأرجنتين: متوسط 12 ساعة

- سانتياجو، تشيلي: متوسط 12 ساعة و41 دقيقة

- موروني، جزر القمر: متوسط 13 ساعة

- سنغافورة: متوسط 13.30 ساعة

- داكار، السنغال: متوسط 14 ساعة

- بانكوك ، تايلاند: متوسط 14 ساعة

ما هي أطول دولة في عدد ساعات الصيام؟

في الأساس، يرجع الاختلاف في ساعات الصيام إلى اختلاف طول اليوم من منطقة إلى أخرى، أي أنه يتعلق بوقت العام (الفصول) والمسافة من خط الاستواء، فضلا عن بعض الأشياء العلمية الأخرى التي تجعل الشمس تبدو أطول أو أقصر حسب مكانك.

وفقا لموقع Wego Travel، فإن أطول دول في عدد ساعات الصيام تصوم نحو 20 ساعة، مثل النرويج وجرينلاند وفنلندا.

وتشمل قائمة المدن والدول صاحبة أطول عدد ساعات صيام 2022 ما يلي:

- نوك، جرينلاند: 20 ساعة

- هلسنكي، فنلندا: 20 ساعة

- موسكو، روسيا: 20 ساعة

- أوسلو، النرويج: 20 ساعة

- برلين، ألمانيا: 19 ساعة

- لندن، المملكة المتحدة: 18.30 ساعة

- وارسو، بولندا: 18.30 ساعة

- غجلاسكو، اسكتلندا: 18 ساعة

- زيورخ، سويسرا: 18 ساعة

- أوتاوا، كندا: 16 ساعة

ما هي الدولة صاحبة أطول مدة صيام في المنطقة العربية؟

تشهد الدول العربية تباينا في عدد ساعات صيام رمضان 2022، لكن المتوسط يتراوح بين 14 و15 ساعة، باستثناء دول المغرب العربي التي تتخطى ذلك وتعد الأطول في مدة الصوم.

وهذه قائمة بعدد ساعات صيام الصوم في عدد من مدن الدول العربية، كالتالي:

- أبوظبي، الإمارات: متوسط 15 ساعة، على أن يكون أول يوم 14 ساعة و21 دقيقة

- الرياض، السعودية: متوسط 15 ساعة، على أن يكون أول يوم 14 ساعة و49 دقيقة

- القاهرة، مصر: متوسط 15 ساعة، على أن يكون أول يوم 14 ساعة و19 دقيقة

تونس، تونس: متوسط 15.30 ساعة

- الجزائر، الجزائر: متوسط 15.30 ساعة

- الرباط، المغرب: 15.30 ساعة

- الدوحة، قطر: متوسط 15 ساعة

- الكويت، الكويت: متوسط 15 ساعة

- مسقط، عمان: متوسط 15 ساعة

- بيروت، لبنان: متوسط 15 ساعة

- عمان، الأردن: متوسط 15 ساعة

- القدس، فلسطين: متوسط 15 ساعة