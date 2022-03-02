"مهجة القدس": إدارة سجن عوفر تفرض عقوبات تعسفية بحق 8 أسرى من الجهاد

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن إدارة سجن عوفر فرضت عقوبات تعسفية بحق ثمانية من أسرى حركة الجهاد الإسلامي، تمثلت بحرمانهم من الزيارة لمدة شهرين والعزل لمدة أسبوعين وحرمان من الكانتينة لمدة شهرين بالإضافة إلى غرامة مالية أربعمائة شيكل بحق كل أسير.

وأفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن عوفر في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أن قوات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال الصهيوني اقتحمت أمس غرفة رقم (12) في قسم (22) التي يقبع فيها أسرى الحركة وقامت بالتنكيل بالأسرى والاعتداء عليهم متذرعين بأن أحد الأسرى من تلك الغرفة قد اعتدى على أحد السجانين بضربه بالعصا، وهو ما نفاه الأسرى ناكرين تعرضهم لأي أحد من السجانين.

وأضاف أسرى الجهاد الإسلامي في رسالتهم التي وصلت مهجة القدس أن إدارة سجن عوفر نقلت جميع الأسرى المتواجدين في غرفة (12) إلى الزنازين الانفرادية وهم، إبراهيم هاني صومان، محمد وحيد أبو مارية، مالك عايش أبو مارية، محمود هيثم صليبي، راشد بشار الزعاقيق، عياد جمال الهريمي، سعيد محمد علامي وعمر عماد الهريمي،

وفرضت عليهم عقوبات تعسفية تمثلت بحرمانهم من الزيارة لمدة شهرين والعزل لمدة أسبوعين وحرمان من الكانتينة لمدة شهرين بالإضافة إلى غرامة مالية أربعمائة شيكل بحق كل أسير.

من جهتها طالبت مؤسسة مهجة القدس المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل لدى سلطات الاحتلال الصهيوني لوضع حد لوقف هذه الهجمة المسعورة التي تستهدف أسرى حركة الجهاد الإسلامي وباقي الأسرى في السجون، والعمل من أجل وقف وفضح انتهاكات مصلحة سجون الاحتلال بحق أسرانا البواسل في السجون الصهيونية.