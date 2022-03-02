عليان يهاتف عائلتي الشهيدين حصري ونجم

هاتف الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى صباح اليوم الأربعاء، عائلة الشهيدين عبد الله الحصري وشادي نجم من مخيم جنين، والذين ارتقيا إلى علياء المجد والخلود فجر أمس.

ونقل عليان تعازي الأخ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي المجاهد أبو طارق النخالة، وكوادر حركة الجهاد لأسرتي الشهيدين وأنهم سيواصلون طريق عبد الله وشادي وأن دماء الشهداء ستظل أمانة في أعناقنا حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى.

وأضاف عليان أن عشرات الآلاف الذين خرجوا في تشييع الشهيدين عبد الله وشادي تؤكد على قداسة هذا الطريق واستفتاء شعبي على عبد الله ونهجه وأن عبد الله قد أصاب الفردوس الأعلى إن شاء الله تعالى.

كما أكد عليان أن دماء الشهيد عبد الله أحيت شعبنا وأعطته دمًا مباركًا جديدًا على طريق الانتصار والتحرير وسيصبح عبد الله رمزًا لفلسطين يقف جنبًا إلى جنب مع القادة العظام الذين يحفظهم شعبنا.

بدورهما شكرا والدا الشهيدين عبد الله وشادي حركة الجهاد وأمينها العام، مؤكدين اعتزازهم وافتخارهم بنهج الحركة التي تقدم أفضل أبنائها من أجل النصر والتحرير.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد عبد الله الحصري من مقاتلي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استشهد فجر أمس رفقة الشهيد شادي نجم بعد اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم جنين شمال الضفة المحتلة.