راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض الجوي غداً الخميس

قال الراصد الجوي قصي حلايقة: "إن هنالك تحول جذري على الأجواء في فلسطين غداً الخميس، ومن المتوقع تساقط زخات من الأمطار منذ ساعات الفجر الأولى".

وبشأن الطقس اليوم الأربعاء قال حلايقة: "هنالك ارتفاع واضح على الحرارة في الأردن ومن المتوقع أن تكون الأعلى منذ بدء الشتاء".

ولفت حلايقة إلى فرصة تساقط الأمطار تضعف يوم الجمعة.

تجدد فرص هطول زخات من الأمطار على مناطق متفرقة

تنتشر كميات من الغيوم المُنخفضة وبعض السُحب المتوسطة تدريجيًا اعتباراً من يوم الخميس، وتتهيأ الفرصة على إثرها لهطول زخات من الأمطار على فترات في مناطق متفرقة من المملكة، وخاصة الأجزاء الشمالية والوسطى.

وينبه موقع طقس العرب من التقلبات الحرارية الحادة الأيام القادمة، مما يرفع فرص الإصابة بالرشح والأمراض الموسمية.