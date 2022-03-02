موعد رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر مارس 2022.. موعد صرف المنحة القطرية، يبحث المواطنون في مثل هذه الأيام عن موعد صرف المنحة القطرية وإرسال رسائل للمنتفعين من الدفعة النقدية القطرية 100 دولار، عن شهر 3 الجاري، حيث تصرف قطر بالتعاون مع الأمم المتحدة المنحة القطرية للمواطنين عبر النقاط التي حددتها الجهات ذات الصلة، والمنتشرة في كل محافظات قطاع غزة، فيما تصرف المنحة بعملة الشيكل وفقا للاتفاق الأخير، إذ كانت تصرف بالدولار قبل عدوان شهر مايو 2021 الماضي.

ويكثف المستفيدون من المنحة القطرية البحث عن رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر مارسر 2022.. موعد صرف المنحة القطرية، فهم ينتظرون الإعلان عن موعد صرفها على أحر من الجمر، فهم يعولون عليها في شراء مستلزمات أسرهم وسد رمق أطفالهم، وخاصة أنهم متعطلون عن العمل منذ سنوات عدة، بفعل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ما يقارب من 16 عاما على التوالي، وهو ما تنشره لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على الدوام.

موعد رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر مارس 2022

وبدأت قطر بصرف المساعدات النقدية 100 دولار للأسر الفقيرة في القطاع، منذ نحو ثلاث سنوات مضت، وينتظرها نحو 100 ألف شخص بفارغ الصبر، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها أهالي القطاع بسبب تعطل أرباب أسرهم عن العمل والانضمام لجيوش البطالة الطويلة.

وفي العادة تخرج اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بتصريح صحفي، تُعلن عن موعد وآلية المنتفعين من المنحة القطرية، وتنشر كل التفاصيل المتعلقة بالأمر، وبعدها تشرع الأمم المتحدة في ارسال الرسائل للمستفيدين من ال 100 دولار عبر أجهزتهم الخيلوية.

رابط تفعيل المنحة القطرية 100 دولار شهر مارس 2022

ومن المتوقع أن تبدأ الأمم المتحدة اليوم بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية، وفق تصريحات سابقة لمصادر من وزارة التنمية الاجتماعية، بأن الإعلان عن موعد صرف المنة القطرية سيكون بـ 17 مارس على أبعد تقدير، إن لم يحدث طارئ فني.

وتصرف المنحة القطرية بعملة الشيكل، ويستلمها المستفيد وفقا لسعر الدولار في الأسواق المحلية.

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مارس 2022

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 2-2022 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

وعن عملية صرف المساعدات النقدية فإنه لا توجد إشكاليات كما أنه ستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد.

شروط صرف المنحة القطرية شهر مارس 2022

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، أوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الأسر المتعففة عن الأشهر الماضية، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 22 مرة ، فما فوق

ثانيًا: وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.