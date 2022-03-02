سعر صرف الدولار اليوم في مصر الأربعاء 2 مارس 2022

يشهد سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 2/3/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، وفي تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مُسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتاً عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى ثباتا عند 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الدولار اليوم في مصر، خاصةً مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في رفع قيمة الأسعار بشكل عام.

أعلى سعر للدولار في مصر

وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفق بيانات البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، والاستثمار العربي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، منها، التجاري الدولي، والبركة، وبلوم مصر، وكريدي أجريكول، القاهرة، الإسكندرية، HSBC، العربي الأفريقي.

فيما سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

تتجه مصر لتعزيز قدراتها في صناعة الأوتوبيسات الكهربائية، بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال صناعة السيارات الكهربائية بكافة أنواعها, وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة .

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل.

وأوضح التراس، أنه تم الاتفاق على التكامل والتصنيع المشترك للأوتوبيسات الكهربائية, بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر البشرية لتشغيل الإنتاج والإشراف ومراقبة الجودة وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة, لافتا أن هذه السيارة يتوافر فيها كافة اشتراطات حماية البيئة .

وأشار "التراس"، إلى أن التعاون يتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة، وتعميق التصنيع المحلي لتتعدى نسبة 60 %، وأفضل سعر بيع منافس.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبى، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 17.48 جنيه للشراء، و 17.60 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.52 جنيه للشراء، و 17.64 جنيه للبيع، أمس.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.99 جنيه للشراء، و21.13 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.98 جنيه للشراء، و21.11 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 51.61 جنيه للشراء، و 52.07 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.60 جنيه للشراء، و 52.06 جنيه للبيع، أمس.