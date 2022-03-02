الدكتور أبو شريف: دماء الشهداء تضيء الطريق إلى القدس

دان الدكتور ناصر أبو شريف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء 2/3/2022، السياسة الإرهابية والعنصرية التي يمارسها الكيان الصهيوني المحتل، ضد شعبنا الفلسطيني، ويستخف بكل الشرائع السماوية والأرضية.

واستنكر الدكتور أبو شريف في مقابلة خاصة، حملة الاعتقالات المسعورة التي قامت بها قوات الاحتلال فجر اليوم بحق قيادات الحركة في جنين ونابلس، مؤكداً أن حركة الجهاد الاسلامي وكوادرها لن تخيفهم تلك الاعتقالات، ولن ترهبهم أو تثنيهم عن قيامهم بواجبهم الديني والاجتماعي والوطني.

ودعا أبناء شعبنا جميعاً للنهوض في وجه المحتل الغاصب الذي تمادى في إجرامه ضد البشر والحجر، مشيراً إلى ضرورة محاسبته على جرائمه في القدس ونابلس وجنين والنقب وساحات السجون وفي غزة.

واعتبر أننا على موعد مع المواجهة الحتمية والملحمة الكبرى، لافتاً إلى أن هذه المواجهة لن تتوقف إلا بإساءة وجه المحتل وكنس الغاصبين عن كل أرض فلسطين.

واستذكر أبو شريف، جرائم المحتل في مخيم جنين، التي أدت لاستشهاد البطلين عبد الحصري وشادي نجم، في بيت لحم حيث قضى الشهيد عمار أبو عفيفة برصاص الاحتلال.

وشدد أن هذه الجرائم لن ترهب شعبنا عن مواصلة انتفاضته في وجه المحتل، واصفاً أن دم الشهداء سيضيئ الطريق إلى القدس، وسيحيى هذا الشعب المؤمن العصي على الانكسار، باتجاه حريته وكرامته.

وختم أبو شريف بتوجيه التحية لقادة المقاومة ولأبناء شعبنا، في القدس العاصمة وجنين القسام ونابلس البطولية وخليل الرحمن، وكل جماهيرنا على امتداد خارطة الوطن السليب، داعياً بالرحمة لأرواح الشهداء، والحرية للأسرى، والشفاء للجرحى والمصابين