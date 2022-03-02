"إسرائيل" تخشى التورط مع روسيا بسبب مندوبها الأممي

قرر وزير خارجية الاحتلال "الإسرائيلي" يائير لابيد، اليوم الأربعاء 2/3/2022، خفض مستوى تمثيل "إسرائيل" في النقاش الطارئ الذي تجريه الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت "إذاعة كان" العبرية: "إن الوزير لابيد أوعز إلى نوعا فورمان، نائبة السفير الأممي غلعاد أردان، بإلقاء كلمة "إسرائيل" أمام الجمعية العامة للمؤسسة الدولية، وليس السفير ذاته.

وذكرت الإذاعة، أن مصادر سياسية أبدت قلقها بأن يقوم السفير أردان بإرباك "إسرائيل" وتوريطها مع روسيا، خلال كلمته.

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال أعلنت أنها ستدعم مشروع القرار الذي سيُطرح لشجب روسيا.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.