سبب تعليق الدوام اليوم في مدارس الأونروا..؟

قرر اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الأربعاء 2/3/2022، تعليق العمل في جميع مدارس الوكالة في قطاع غزة لمدة ساعة.

وأوضح الدكتور محمود حمدان نائب رئيس اتحاد الموظفين في وكالة الغوث، أن الأمر تراكمي، حيث أن الاتحاد اتفق منذ شهور على بعض الأمور ومنها تثبيت المعلمين.

وقال:"لدينا حوالي 1500 شاغر معلم يعملون بالمواءمة، كانت وعود شديدة لنا بتثبيت هؤلاء المعلمين مع بداية هذا الفصل."

وأكد حمدان، أن هناك تأخير وممالطة وعدم استجابة لتثبيت المعلمين، مما زاد من عدم الأمان الوظيفي، معرباً عن أسفه لقرار الوكالة إيقاف 13 موظفاً عن العمل رغم أنه تم الاتفاق على تثبيتهم.

وأضاف حمدان:"كان لزاماً علينا أن يبدأ التصعيد النقابي للاعتراض على هذا الأمر، فحقوق الموظفين مشروعة ويجب على الوكالة أن تستجيب لحقوق الموظفين، ويجب على الوكالة أن تقوم بتوفير المال اللازم للقيام بواجباتها، وهناك سلبيات كبيرة على الموظفين بالموائمة لعدم وجود الأمان الوظيفي.

وتابع:"لدينا عجز كبير في كافة قطاعات التوظيف من أطباء وممرضين ومدرسين وأذنة وهناك حِمل كبير جداً على الموظفين.

وطالب حمدان، بعدم الظلم على الموظفين، لافتاً إلى أن الاتحاد يعمل بشكل قانوني ونقابي، وطالب إدارة الوكالة بالقيام بواجبها الكامل، حتى الوصول إلى الدرجة المطلوبة من الخدمة، واللقاءات بيننا وبين الوكالة لم تنقطع.