تقرير احتراف لاعبي غزة: رحلة بحث عن للتألق فما تأثيرها على النوادي المحلية.!  

حلم الاحتراف والرغبة في تحقيق علوٍ فردي عبر الاحتراف الخارجي، بات طموح اللاعبين الفلسطينيين في خوض مضمار معركة الاحتراف، وصب مكاسبه للكرة الفلسطينية والمنتخب الوطني.

وشهدت السنوات الماضية انطلاق العديد من التجارب لعدة من اللاعبين الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية للاحتراف في أندية عربية وأوروبية، في رحلة بحث عن التألق في بيئة أفضل.

والملفت في الموضوع أن مسرح الكرة المصرية كان الأكثر حضوراً وتواجداً بنسخة هذا العام من الدوري بحيث يتواجد 7 محترفين فلسطينيين جلهم من جميع أرجاء الوطن وبشقيه الضفة وغزة.

وأبرز هؤلاء المحترفين الفلسطينيين في الدوري المصري المتألق مع نادي بيراميدز المهاجم محمود وادي، واللاعب المميز محمد بلح مع نادي المصري البورسعيدي، ومصعب البطاط مع نادي سيراميكا كيلوباترا، وعودة محمد صالح للدوري الممتاز عبر بوابة إيسترن كومباني، وانضمام ثلاث عناصر جديدة للدوري المصري حيث انضم ياسر حمد إلى نادي المصري البورسعيدي ، وخالد النبريص إلى نادي الإسماعيلي و صالح شحادة إلى نادي فيوتشر المصري.

إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أكد في حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن الرياضة المصرية من أفضل الرياضات في العالم العربي وخاصةً في مجال لعبة كرة القدم، معتبراً أن انضمام أي لاعب كرة قدم فلسطيني لأي نادي مصري تعتبر أضافة نوعية."

وأوضح أبو سليم، أن الاستفادة تكمن في حجم المعلومات المرسلة من المدربين المصرين والاحتكاك مع الفرق المصرية التي تعتبر مستواها متقدم على الكرة الفلسطينية.

وقال:"نحن كاتحاد كرة قدم نشجع اللاعبين المنضمين، ونتمنى لهم التوفيق في الأندية المصرية وخاصة وأن مسموعاتهم جيدة وادائهم جيد."

وتمنى أبو سليم المزيد من التقدم في حياتهم الاحترافية، وأن ويكون لهم النصيب في الانضمام للمنتخب الوطني الفلسطيني.

الاتحاد الفلسطيني وزيادة اللاعبين

وأكد نائب رئيس اتحاد الكورة بأن موضوع زيادة عدد المتحرفين متعلق باللاعب نفسه ومستواه إلى جانب طريقة اتصال النادي الخاص به سواء في الضفة أو غزة، مع الأندية المحترفة في الخارج سواء الأندية المصرية أو حتى الأوروبية.

وتابع:"نحن في هذا الإطار نقول أن الاعب والنادي هم الذين يقولون ويسوقون اللاعب سواء بالعلاقات المتواجدة أو المستوى المؤهل به اللاعب للانضمام إلى أي نادٍ.

اتحاد الكرة وتطوير اللاعب

وقال أبو سليم :"بالنسبة للاتحاد الفلسطيني فإن انتظام البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني على مدار المواسم السابقة من أهم طرق تطوير اللاعبين"، لافتاً إلى أنه منذ العام 2008 يوجد لديهم بطولات منتظمة في مختلف الدراجات بالنسبة لبطولة الدوري.

وأردف:"إن المعسكرات التي تتم إعداد اللاعبين وتأهيلهم تُعتبر من أكثر الطرق شيوعاً في زيادة تطوير اللاعبين"، مبيناً أن مشاركة المنتخب في كل البطولات التي تم تنظيمها سواء على صعيد الاتحاد العربي أو الاتحاد الآسيوي.

وأوضح، أن اتحاد الكرة يوفر كل الامكانيات اللازمة لرفع شأن اللاعب الفلسطيني بحيث يكون مستواه يؤهله وأدائه جيد في المباريات التي يشارك فيها.

كرة القدم والحياة المهنية

ولم يغفل أبو سليم أهمية أن كرة القدم بالذات أصبحت نوع من الاحتراف ومهنة خاصة بمجال كرة القدم فبالتالي هي عبارة عن مصدر دخل هام للاعبين .

وتابع:" كلما تطور مستوى اللاعب كلما تحسن دخله وبالتالي نحن كاتحاد كورة نشجعهم بأن يهتموا بأنفسهم ويلتزموا مع المدربين المتواجدين في أنديتهم التي يلعبون فيها.

ودعا نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللاعبين للاهتمام برفع مستوى اللياقة البدنية الخاصة فيهم والمستوى الفني الذي يكتسبونهم من خلال المدربين المؤهلين.