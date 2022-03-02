كورونا بغزة: 8 حالات وفاة و( 418) إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 2/3/2022، 8 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت( 418) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 1200 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، بعد اجراء 1589 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 246523 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 10241 حالة، واجمالي المتعافين 234358 حالة، واجمالي الوفيات 1924 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 102 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 70 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 662144 شخص