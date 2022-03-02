القائد النخالة ينعى الشيخ المجاهد هاني ارحيم

نعى القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء 2/3/2022، الشيخ المجاهد هاني ارحيم، مؤكداً أنه كان مثالاً في الالتزام والعمل والدفاع عن الحق ونصرة إخوانه المجاهدين.

وقدم القائد النخالة، التعازي لأشقاء الراحل العزيز ارحيم وأبنائه وعائلته المجاهدة، ولجميع إخوانه من قيادات وكوادر الحركة.

وقال القائد النخالة:"إن الشيخ هاني ارحيم، الذي كان له شرف الانتماء لهذا المشروع المبارك ولحركة الجهاد الإسلامي منذ تأسيسها، ودفع فاتورة طويلة من التضحيات، وكان مثالاً في الالتزام والعمل والدفاع عن الحق ونصرة إخوانه المجاهدين."

وكان المجاهد إرحيم "أبو محمد" رحل إلى جوار ربه عن عمر ناهز (66 عامًا) بعد معاناة مع المرض الذي صاحبه طويلاً نتيجة الاعتقال والأسر في سجون الاحتلال وما تبعه من اعتقال في سجون السلطة.

وبينت حركة الجهاد في بيان صحفي في وقت سابق أن رحيل الشيخ المربي الفاضل والمجاهد الزاهد هاني ارحيم "أبو محمد"، جاء بعد رحلة عطاء وجهاد وتضحية، تشرّف فيها بخدمة الإسلام وبالدفاع عن القضية الفلسطينية وبالانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في ريعان شبابه، فكان رجلاً مجاهداً مؤمناً صابراً ومربياً وقائداً من الرعيل الأول.

وتولى إرحيم خلال مسيرته الجهادية، عدداً من المسؤوليات الهامة في العمل الدعوي والتنظيمي والاجتماعي والإنساني.

وأوضحت الحركة: إن الأخ المجاهد "أبو محمد" رحل تاركاً خلفه إرثاً كبيراً من العمل ومحبة إخوانه وجيرانه وأبناء شعبه ومن رافقه في الأسر، وترك خلفه وصية لإخوانه وأبناء حركته وشعبه بأن يواظبوا على طاعة الله وخشيته، وأن يواصلوا الجهاد والمقاومة ولا يبخلوا بوقتهم ولا بجهدهم من أجل حماية الأرض وحمل لواء الجهاد.